02 Ekim 2025, Perşembe

Alacaklarını alamayan işçiler çatıya çıktı
Alacaklarını alamayan işçiler çatıya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.10.2025 08:59
Erzincan’da alacaklarını alamayan işçiler çatıya çıktı. Ekiplerin taşeron firmayla yaptığı görüşme sonucu işçilerin alacakları hesaplarına yattı ve eylem sona erdi.
