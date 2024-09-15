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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 20:25
İstanbul Şişli’de 3 kişi alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren bir kişi gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansıdı.
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