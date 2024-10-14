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Alabalık sektörüne devlet desteği

Alabalık sektörüne devlet desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 12:15
Malatya'da afetin ardından düşen alabalık ve alabalık yavrusu üretimi, devletin destekleriyle artmaya başladı. Peki, alabalık çiftliğinde üretim nasıl yapılıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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