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Al tekneyi ver arabayı! Klasik otomobile karşılık tekne

Al tekneyi ver arabayı! Klasik otomobile karşılık tekne

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.09.2024 11:59
Murat Kamil Uzun, hayalini kurduğu bir tekneye sahip ama daha büyük bir hayali daha var. O da klasik bir otomobil. Murat Kamil Uzun, istediği gibi bir aracı da buldu. Teklif olarak para değil teknesiyle takas yapmayı önerdi. Bakın ortaya nasıl bir pazarlık çıktı.
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Klasik otomobile karşılık tekne
Klasik otomobile karşılık tekne
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