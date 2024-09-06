Al tekneyi ver arabayı! Klasik otomobile karşılık tekne

Murat Kamil Uzun, hayalini kurduğu bir tekneye sahip ama daha büyük bir hayali daha var. O da klasik bir otomobil. Murat Kamil Uzun, istediği gibi bir aracı da buldu. Teklif olarak para değil teknesiyle takas yapmayı önerdi. Bakın ortaya nasıl bir pazarlık çıktı.

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