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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

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Giriş: 15.06.2022 11:12
CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ölümüne yol açan sel baskınının, Tatlar Deresi'nde yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı ortaya çıktı. AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, aynı zamanda servis şoförü olan İlkay Yiğit'in ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin nasıl geldiğini anlattı. Bildik, "Büyükşehir, Tatlar Deresi'nde yol çalışması yaparken dereyi daralttı. Sel suyu yola taştı. İlkay Yiğit minibüsünün içinde boğularak öldü" dedi.
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