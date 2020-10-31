AKUT Başkanı Recep Şalcı A Haber konuştu: Güzel haber vermek için mücadele ediyoruz

İzmir’de 9 noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye buradan gelecek güzel haberleri bekliyor. A Haber muhabirlerinden Sefer Ayçe’nin konuğu olan Arama-kurtarma çalışmalarının başında olan AKUT Başkanı Recep Şalcı son durum hakkında bilgiler verdi

İşte AKUT Başkanı Recep Şalcı'nın açıklamaları:

"9 enkaz alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tüm ekipler koordineli bir şekilde çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Arama ekipleri insanları sevdiklerine kavuşturmak için ciddi bir mücadele veriyor. Çalışmalar biraz daha zorlamaya başladı çünkü yüzeylerden derine inmeye başladık. Sabırlı ve özenli bir çalışma yürütülüyor. Umuyoruz ki güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rıza Bey Apartmanı'nda iş makinaları ve ekipler çalışmaları yürütüyor. Birinin yaptığı diğerini etkiliyor o yüzden dikkatli bir çalışma devam ediyor. Sağlam binalar ayakta kalıyor ama bu özelliğe sahip olmayan binalar yıkılıyor."