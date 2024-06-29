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Aksu Park'taki ölümcül oyun korkutuyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 12:59
Güncelleme:29.06.2024 13:00
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocukların tehlikeli oyunları da başladı. Sivas'ta Aksu parkında içerisinde elektrik tesisatı bulunan havuza giren çocuklar tehlikeye aldırmadan voleybol oynadı.
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