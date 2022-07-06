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Aksiyon filmlerini aratmayan olay! Otların arasında saklanırken yakalandı

İHA
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Giriş: 06.07.2022 09:04
Denizli'de yabancı uyruklu 10 kişi arasında çıkan tartışmada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri arazideki otların arasında saklanırken yakalandı.
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