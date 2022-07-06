06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Aksiyon filmlerini aratmayan olay! Otların arasında saklanırken yakalandı
Denizli'de yabancı uyruklu 10 kişi arasında çıkan tartışmada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri arazideki otların arasında saklanırken yakalandı.