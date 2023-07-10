Aksiyon filmi değil gerçek! Gaspçı polise silah çekip ateş açtı ama...

Aksiyon filmlerini aratmayan olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Dehşete düşüren o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.