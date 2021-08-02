02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Akseki’deki yangında dedesini kaybetti! Acını unuttu yardıma koştu
Antalya'da yaşayan üniversite öğrencisi Reyhan Yüksel, koronavirüs salgınında yaşlıların saç ve sakallarını kesmesiyle takdir kazanmıştı. 23 yaşındaki Yüksel 28 Temmuz'da Manavgat'ta yangın başlayınca hemen bölgeyi gitti, alevlerin zarar verdiği vatandaşlara yardım etmeye başladı. Üniversite öğrencisi genç, 29 Temmuz'da ise Akseki'deki yangında dedesini kaybetti. Acısını içine atan genç, söndürme çalışmalarına katılanlara yiyecek ulaştırıyor.