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Aksaray'daki kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama

Aksaray'daki kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 15:17
Aksaray'da internetten satılık ilanı verip aracı almak isteyenlerden kapora alıp dolandıran 9 kişilik şebeke polisin operasyonuyla çökertilirken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
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