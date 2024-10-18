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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi!

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 08:25
Güncelleme:18.10.2024 08:26
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
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