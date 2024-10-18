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Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

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Giriş: 18.10.2024 12:38
Güncelleme:18.10.2024 12:38
Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrildi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik olay yerinden aktardı. Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrildi.
Aksaray’da tur otobüsü devrildi
Aksaray'da tur otobüsü devrildi
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