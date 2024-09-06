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Aksaray'da taşlı kopalı kavga kamerada!

Aksaray'da taşlı kopalı kavga kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 06:16
Güncelleme:06.09.2024 06:17
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi çarşı merkezinde taşlı sopalı kavga meydana geldi. 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken kavga anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 grup arasında kalan polis memurları havaya ateş açarak olaya müdahale etti.
Aksaray’da taşlı kopalı kavga kamerada!
Aksaray'da taşlı kopalı kavga kamerada!
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