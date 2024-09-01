02 Eylül 2024, Pazartesi
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Aksaray’da sağanakta dereler taştı! O anlar kamerada
Aksaray’da akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bulunan dereler yoğun yağış sonrası taştı. Taşkınlar bazı tarım arazileri ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dereden akan sel suları köprünün üstünden aşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.