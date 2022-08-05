05 Ağustos 2022, Cuma
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Aksaray’da rehine krizi! Çocuklarını odaya kilitleyip...
Aksaray'da eşiyle tartışma yaşayan adam 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin aldı. Şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı. Mahalledeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası şahısla görüşerek ikna etmeye çalışan polis ekipleri yoğun ter dökerken, şahıs 1 saat süren ikna çabasının ardından balkondan indirilerek emniyete götürüldü.