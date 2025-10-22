Aksaray’da polise “Vallahi çok borcum var” diye yalvardı: Cezalardan kurtulamadı

Aksaray’da ehliyeti olmayan arkadaşına motosikletini veren 18 yaşındaki genç, polise “Bir sürü cezam var, vallahi çok borcum var” diyerek dakikalarca yalvardı. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı; iki kişiye toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi. Genç, kısa süre sonra bu kez kasksız yakalanarak yeniden cezaya çarptırıldı.

