22 Ekim 2025, Çarşamba
Aksaray’da polise “Vallahi çok borcum var” diye yalvardı: Cezalardan kurtulamadı
Aksaray’da ehliyeti olmayan arkadaşına motosikletini veren 18 yaşındaki genç, polise “Bir sürü cezam var, vallahi çok borcum var” diyerek dakikalarca yalvardı. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı; iki kişiye toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi. Genç, kısa süre sonra bu kez kasksız yakalanarak yeniden cezaya çarptırıldı.