02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Aksaray’da kurbanlık hırsızları! 8 büyükbaş çalan hırsızlar tutuklandı
Aksaray'da, ahırdan 8 büyükbaş kurbanlık çalan 3 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinde hayvanları çalarak kamyona yükleyip, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sattıklarını ve arızalanan aracı ise çekiciyle Aksaray’daki sanayiye getirdiklerini itiraf etti.