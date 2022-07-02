02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aksaray’da kurbanlık hırsızları! 8 büyükbaş çalan hırsızlar tutuklandı

Aksaray’da kurbanlık hırsızları! 8 büyükbaş çalan hırsızlar tutuklandı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 18:13
Aksaray'da, ahırdan 8 büyükbaş kurbanlık çalan 3 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinde hayvanları çalarak kamyona yükleyip, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sattıklarını ve arızalanan aracı ise çekiciyle Aksaray’daki sanayiye getirdiklerini itiraf etti.
Aksaray’da kurbanlık hırsızları!
Aksaray’da kurbanlık hırsızları!
Korkunç anlar! Beton mikseri devrildi
Korkunç anlar! Beton mikseri devrildi
Ekmek poşetinden çıkanlar şoke etti!
Ekmek poşetinden çıkanlar şoke etti!
İğrenç tuzak! Gizli kamera yerleştirip...
İğrenç tuzak! Gizli kamera yerleştirip...
Çay kanunu teklifi açıklaması!
Çay kanunu teklifi açıklaması!
10 bin yıllık gelenek!
10 bin yıllık gelenek!
İstanbul Boğazı’nda yelken şöleni
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
Tatilcilere sahte rezervasyon uyarısı!
Tatilcilere sahte rezervasyon uyarısı!
Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk!
Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk!
Ankara’da 3 yılda sel afetleri 6 can aldı!
Ankara’da 3 yılda sel afetleri 6 can aldı!
Buğday tarlalarını kim yakıyor?
Buğday tarlalarını kim yakıyor?
Sevil Kutlu’nun ölümünde korkunç detaylar!
Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar!
Daha Fazla Video Göster