Aksaray’da kurbanlık hırsızları! 8 büyükbaş çalan hırsızlar tutuklandı

Aksaray'da, ahırdan 8 büyükbaş kurbanlık çalan 3 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinde hayvanları çalarak kamyona yükleyip, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sattıklarını ve arızalanan aracı ise çekiciyle Aksaray’daki sanayiye getirdiklerini itiraf etti.