01 Şubat 2023, Çarşamba
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Aksaray’da koyun otlatan küçük çocuk pitbull saldırısına uğradı! "Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı"
Aksaray’da, kardeşleriyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak, ölümden döndü. Sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, ayaklarından ve yüzünden yaralandı. İşte vahşetin ayrıntıları...