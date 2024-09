Aksaray’da kayınpeder-damat tartışması ölümle bitti

Aksaray'da Recep Ok boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Taraflar arasında kavga çıktı. İkisi de silahlarına sarıldı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ok yaralandı; araya giren eşi Fadimana Ok ise hayatını kaybetti.

