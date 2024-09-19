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Aksaray’da kayınpeder-damat tartışması ölümle bitti

Aksaray’da kayınpeder-damat tartışması ölümle bitti

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 11:17
Aksaray'da Recep Ok boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Taraflar arasında kavga çıktı. İkisi de silahlarına sarıldı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ok yaralandı; araya giren eşi Fadimana Ok ise hayatını kaybetti.
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Kayınpeder-damat tartışması ölümle bitti
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