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Aksaray'da kamyonetler çarpıştı

Aksaray'da kamyonetler çarpıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 14:55
Aksaray'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aksaray’da kamyonetler çarpıştı
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