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Aksaray'da kaçak göçmenler arpa tarlasında yakalandı

Aksaray'da kaçak göçmenler arpa tarlasında yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.08.2024 09:11
Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Aksaray'a kadar otostop çekerek gelen 2 kaçak göçmen TEM ekiplerinin ısrarlı takibiyle arpa tarlasında yakalandı.
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