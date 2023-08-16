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Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi

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Giriş: 16.08.2023 16:54
Aksaay'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
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