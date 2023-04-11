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Aksaray'da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

İHA
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Giriş: 11.04.2023 09:21
Aksaray'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum bir caminin minaresini ve mandıraları yıktı, evlerin çatısını uçurdu. Yıkılan minare nedeniyle cami imamının yaralandığı afette 5 küçükbaş hayvan da telef olurken, hortum anbean görüntülendi.
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