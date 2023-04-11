11 Nisan 2023, Salı
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Aksaray'da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi
Aksaray'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum bir caminin minaresini ve mandıraları yıktı, evlerin çatısını uçurdu. Yıkılan minare nedeniyle cami imamının yaralandığı afette 5 küçükbaş hayvan da telef olurken, hortum anbean görüntülendi.