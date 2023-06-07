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Aksaray'da eğitim uçağı düştü 2 pilot yara almadan kurtuldu

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Giriş: 07.06.2023 14:49
Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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