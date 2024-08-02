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Aksaray'da dilenci operasyonu: 20 dilenciden 30 bin lira çıktı

Aksaray'da dilenci operasyonu: 20 dilenciden 30 bin lira çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 22:57
Aksaray'da zabıta ve polisin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 20 dilenci yakalanırken üzerlerinde yapılan aramada 30 bin 120 lira para çıktı.
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