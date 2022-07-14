14 Temmuz 2022, Perşembe
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Aksaray’da dehşete düşüren olay! Düğünde havaya ateş açıp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
Aksaray'da, düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açarak davetlilerden 2 kişiyi yarayan şahıs gece yarısı evinde yakalandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Düğünde havaya ateş açan Mehmet Ali B.’nin ilk ifadesinde, düğün sahibiyle aynı köylü olduğunu ve davet üzerine gittiğini, rastgele tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.