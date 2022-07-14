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Aksaray’da dehşete düşüren olay! Düğünde havaya ateş açıp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

DHA
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Giriş: 14.07.2022 18:58
Aksaray'da, düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açarak davetlilerden 2 kişiyi yarayan şahıs gece yarısı evinde yakalandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Düğünde havaya ateş açan Mehmet Ali B.’nin ilk ifadesinde, düğün sahibiyle aynı köylü olduğunu ve davet üzerine gittiğini, rastgele tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.
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