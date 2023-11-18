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Aksaray’da 14 yaşındaki çocuk abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı

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Giriş: 18.11.2023 03:27
Aksaray'da evde tartıştığı abisini bıçaklayan 14 yaşındaki Y.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra basın mensuplarının “Kardeşini neden bıçakladın” sorularına verdiği yanıt şoke etti. Y.A “Canım istedi, kafam esti bıçakladım” ifadelerini kullandı.
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