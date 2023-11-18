18 Kasım 2023, Cumartesi
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Aksaray’da 14 yaşındaki çocuk abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı
Aksaray'da evde tartıştığı abisini bıçaklayan 14 yaşındaki Y.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra basın mensuplarının “Kardeşini neden bıçakladın” sorularına verdiği yanıt şoke etti. Y.A “Canım istedi, kafam esti bıçakladım” ifadelerini kullandı.