Aksaray polisi ormanlık alanlarda teyakkuzda

Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan orman yangınlarında ormanlık alanlar büyük zarar görürken, yangınlarına karşı Aksaray emniyeti özel önlemler aldı. Gece gündüz ormanlık alanlarda devriye ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra asayiş ekipleri piknik için mangal yakan vatandaşları da bir bir uyararak bilgilendirdi.

