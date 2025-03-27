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Akşam ezanı 20 dakika geç okundu! Müftülük açıklama yaptı

Akşam ezanı 20 dakika geç okundu! Müftülük açıklama yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 22:54
Nevşehir'de 19.06'da okunacak akşam ezanı teknik arızadan dolayı 20 dakika geç okundu. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, okunan ezanın sistemdeki arıza nedeniyle duyulamadığı, 19.06'da orucu açanların oruçlarının bozulmadığı ifade edildi. İftar vaktinin saat 19.06 itibarıyla başladığı, ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamamasının tutulan oruca zarar vermediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun da bildiği üzere Nevşehir'de ezanlarımız uzun yıllardır 'merkezi ezan sistemi' ile okunmaktadır. Merkezi ezan sistemi Alibey Camiinde bulunmaktadır. Bu akşam iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz Halil Arı merkezî ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya keffâretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Akşam ezanı 20 dakika geç okundu! Müftülük açıklama yaptı
Akşam ezanı 20 dakika geç okundu! Müftülük açıklama yaptı
Akşam ezanı 20 dakika geç okundu! Müftülük açıklama yaptı
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