Akran zorbalığına dikkat! Okullarda her 3 öğrenciden biri zorbalığa uğruyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla akran zorbalığı yeniden gündeme geldi. Çocuğun okulda kendi yaş grubu tarafından sözlü, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalırsa ne yapılabilir? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Yelda Tan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN