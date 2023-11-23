Akran zorbalığı nedir? Aileler ne yapmalı?

Okullarda akran zorbalığı artıyor. Son olarak Kocaeli'deki bir okulda kız öğrenciler arasındaki kavga "akran zorbalığı" konusunu yeniden gündeme getirdi. Akran zorbalığı nedir? Okulda akran zorbalığına karşı aileler ne yapmalı? Önemli bilgileri A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan uzman klinik psikolog Emel Güler anlattı.

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