Akran şiddetine bir yenisi daha eklendi! “Kaç kişi dalıyorsunuz!”

Akran şiddetinin adresi Ankara’nın Sincan ilçesi oldu. 3 kız çocuğu çıkan kavgada birbirlerine girdi. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmek yerine olayı cep telefonları ile kayda aldı.

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