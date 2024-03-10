10 Mart 2024, Pazar
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Akrabasını öldürüp, teslim olmaya giderken canlı yayın açtı; 'Namusumuzu temizledim' diyerek ağladı
Samsun'un Bafra ilçesinde Bahri Sezgin, akrabası Ekrem S. tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarmaya teslim olmaya gittiği sırada sosyal medyadan canlı yayın açan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.