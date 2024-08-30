Akrabalar arasındaki silahlı kavga kan döktü! Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinden ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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