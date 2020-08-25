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‘Akraba kıyağı’ yapan belediye başkanları kim? CHP'li başkanlar kimi hangi göreve getirdi?

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Giriş: 25.08.2020 14:36
Güncelleme:25.08.2020 14:40
Son dakika haberi... CHP’li bazı belediye başkanları akrabalarını belediyelere doldurmaya başlayınca kamuoyunun tepkisini çekmişti. Peki acaba akraba kıyağı yapan belediye başkanları hangileri? CHP’li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi? A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında detayları aktardı. İşte İzmirlilerin tepkisini çeken akraba atamaları…

Son dakika haberi... CHP'li bazı belediye başkanları akrabalarını belediyelere doldurmaya başlayınca kamuoyunun tepkisini çekmişti. Peki acaba akraba kıyağı yapan belediye başkanları hangileri? CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi? A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında detayları aktardı.

En son yaşanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda için görev icat edip 'Onursal koordinatör' yapması belediyelerdeki akraba torpillerini tekrar gündeme getirdi.

Son dakika: İzmirde CHPli Gaziemir Belediyesinde eş saltanatı SON DAKİKA: İZMİR'DE CHP'Lİ GAZİEMİR BELEDİYESİ'NDE 'EŞ SALTANATI'

İzmir torpil skandalı ile çalkalanırken sadece Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın değil, birçok CHP'li belediyenin de akrabalarına belediyelerde iş vererek kıyak geçtiği ortaya çıktı.

CHPli başkanlar belediyeleri akraba şirketine çevirdi |Video CHP'Lİ BAŞKANLAR BELEDİYELERİ AKRABA ŞİRKETİNE ÇEVİRDİ |VİDEO
CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’dan oğluna kıyak | Video CHP'Lİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL UYGUR'DAN OĞLUNA KIYAK | VİDEO
Son dakika: FETÖye ihale ve Akraba yapılanması! CHPli belediyelerde neler oluyor? Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haberde anlattı |Video SON DAKİKA: "FETÖ'YE İHALE" VE "AKRABA YAPILANMASI"! CHP'Lİ BELEDİYELERDE NELER OLUYOR? ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ YILDIRAY SAPAN A HABER'DE ANLATTI |VİDEO
CHP’li belediyelerde akraba kıyağı devam ediyor CHP'Lİ BELEDİYELERDE AKRABA KIYAĞI DEVAM EDİYOR

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