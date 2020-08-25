‘Akraba kıyağı’ yapan belediye başkanları kim? CHP'li başkanlar kimi hangi göreve getirdi?

Son dakika haberi... CHP’li bazı belediye başkanları akrabalarını belediyelere doldurmaya başlayınca kamuoyunun tepkisini çekmişti. Peki acaba akraba kıyağı yapan belediye başkanları hangileri? CHP’li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi? A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında detayları aktardı. İşte İzmirlilerin tepkisini çeken akraba atamaları…

Son dakika haberi... CHP'li bazı belediye başkanları akrabalarını belediyelere doldurmaya başlayınca kamuoyunun tepkisini çekmişti. Peki acaba akraba kıyağı yapan belediye başkanları hangileri? CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi? A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında detayları aktardı.

En son yaşanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda için görev icat edip 'Onursal koordinatör' yapması belediyelerdeki akraba torpillerini tekrar gündeme getirdi.

İzmir torpil skandalı ile çalkalanırken sadece Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın değil, birçok CHP'li belediyenin de akrabalarına belediyelerde iş vererek kıyak geçtiği ortaya çıktı.