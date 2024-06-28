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Akman'ın katili ve azmettiricisi yargılanıyor! 17 yaşındaki Saldırgan için 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 28.06.2024 14:27
Balıkesir'de üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman'ı öldüren 17 yaşındaki saldırgan ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırgan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Detaylar A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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