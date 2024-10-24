Aklen malul kişileri dolandırıp kredi çektirmişler

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi. Tespit edilen 37 mağdurun arasında aklen malul ve kendini ifade edemeyen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.