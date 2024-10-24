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Aklen malul kişileri dolandırıp kredi çektirmişler

Aklen malul kişileri dolandırıp kredi çektirmişler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:35
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi. Tespit edilen 37 mağdurun arasında aklen malul ve kendini ifade edemeyen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.
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