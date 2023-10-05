Akıtan çatının tamir masraflarını kim öder? Çatı masrafları ev sahibine mi kiracıya mı ait

Yağışlar yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bu süreçte ise birtakım olumsuzluklar yaşanabiliyor. Onlardan bir tanesi de çatıların akması durumu. Peki bu tür olumsuzları karşılaması gereken taraf ev sahibi mi yoksa kiracı mı? İşte sorunun cevabı...

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