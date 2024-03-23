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Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

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Giriş: 23.03.2024 14:43
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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