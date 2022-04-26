26 Nisan 2022, Salı
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Akıllı telefon bağımlılığında büyü artış
"Phubbing"... Günlük yaşamınızın bir parçası haline geldi. Akıllı telefon bağımlılığı da diyebiliriz. Son zamanlarda teknoloji bağımlılığı ve türleri günümüz insanlarının en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Bu sorun türleri öncelikli olarak internet ve oyun bağımlılığı iken, akıllı telefonun gelişimi ile yeni bir boyut kazandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.