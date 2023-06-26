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Akılalmaz olay: Gözlerinin önünde aracını böyle çaldılar

İHA
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Giriş: 26.06.2023 16:50
Fatih’te ekmek almak için bir fırına giren kadının otomobili, gözleri önünde bir şahıs tarafından çalındı. Yaklaşık 10 saniye içerisinde gerçekleşen olay kameralara yansırken, aracının arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Ayşe Öztürk, “Buradan ekmeğimi alıyorum. Burada durdum, 10 saniye içinde aracım çalındı” dedi.
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