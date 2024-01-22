22 Ocak 2024, Pazartesi
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Akılalmaz olay! Esenyurt'ta sokak sokak gezen saldırgan 11 kişiyi bıçakladı
Esenyurt'ta geçtiğimiz saatlerde kan donduran bir olay yaşandı. Sokak sokak gezen bir kişi bir kadın 11 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırı anı kameralara işte böyle yansıdı...