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Akılalmaz kazalar kamerada! ABD ters yöne giren araç dehşet saçtı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.07.2024 14:08
Amerika Birleşik Devletleri'nde ters yöne giren araç dehşete yol açtı.  Hindistan'da freni arıza yapan yolcu otobüsü uçuruma doğru ilerledi. İki kaza da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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