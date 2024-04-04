Akılalmaz kaza kamerada! İki kardeş el frenini indirdi...

İstanbul'da 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş, babaları aracı temizlediği sırada el frenini indirdi. Tüm çabalara rağmen durmayarak kayan araç, önce park halindeki bir servis minibüsüne ardından da bariyerlere vurdu. Facianın ucuz atlatıldığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.