04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Akılalmaz görüntü! Balkondaki köpeği çaldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.