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Akılalmaz görüntü! Balkondaki köpeği çaldı

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Giriş: 04.05.2022 16:18
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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