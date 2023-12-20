Akıl almaz kaza! Kartal’da ters yönde ilerleyen araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Kartal'da ters yönde seyir halindeki bir araç, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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