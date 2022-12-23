23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Akıl almaz dolandırıcılık hikayesi, o anlar kamerada

Akıl almaz dolandırıcılık hikayesi, o anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2022 16:05
Kocaeli’de kendisini zincir bir marketin mağaza geliştirme müdürü olarak tanıtan 23 yaşındaki genç, bakkalları ve vatandaşları uygun fiyata ürün satma vaadiyle binlerce lira dolandırarak kayıplara karıştı. Dolandırıcının rahat tavırları ve zaman zaman gülerek yaptığı espriler de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Akıl almaz dolandırıcılık, o anlar kamerada
Akıl almaz dolandırıcılık, o anlar kamerada
Başkan Erdoğan için türkü yazdı!
Başkan Erdoğan için türkü yazdı!
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı!
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı!
Adana’da sokak ortasında silahlı çatışma
Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma
Tapuda yeni dönem
Tapuda yeni dönem
Adana’da evlat vahşeti!
Adana'da evlat vahşeti!
İstanbul’da şüpheli ölüm!
İstanbul'da şüpheli ölüm!
Apartmanda esrarengiz sesler!
Apartmanda esrarengiz sesler!
Yusufeli’nde sular yükseldikçe anılar gömülüyor
Yusufeli'nde sular yükseldikçe anılar gömülüyor
Eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış
Eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış
Fatih’te ’Polat Alemdar’ı bıçakladılar
Fatih'te 'Polat Alemdar'ı bıçakladılar
Asgari ücretle neler değişecek?
Asgari ücretle neler değişecek?
Daha Fazla Video Göster