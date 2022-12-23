Akıl almaz dolandırıcılık hikayesi, o anlar kamerada

Kocaeli’de kendisini zincir bir marketin mağaza geliştirme müdürü olarak tanıtan 23 yaşındaki genç, bakkalları ve vatandaşları uygun fiyata ürün satma vaadiyle binlerce lira dolandırarak kayıplara karıştı. Dolandırıcının rahat tavırları ve zaman zaman gülerek yaptığı espriler de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.