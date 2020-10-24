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Akdeniz’in 50 yıllık kadın balıkçısı! Ailesini geçindiriyor

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Giriş: 24.10.2020 17:07
Güncelleme:24.10.2020 17:07
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk yaşlarında balıkçılığa başlayan 70 yaşındaki Elif Gemalmaz, yıllardır mesleğine devam ediyor. 50 yıldır balıkçılık yapan Elif Gemalmaz, evini bu şekilde geçindiriyor.

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