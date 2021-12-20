Akdeniz’de sağanak sonrası sel! Adana ve Hatay’da su baskını

Akdeniz'de etkili olan sağanak sonrası Adana'da sel meydana geldi. Okul yolunun suyla kaplanmasından dolayı öğrenciler zor anlar yaşadı. Hatay'da ise Asi Nehri taştı, bahçeler su altında kaldı. Vatandaşlar ayrıca yağmurun taşıdığı odunu toplamak için sahile akın etti.

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